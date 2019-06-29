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      Що відбувається з Ангелою Меркель: версії німецьких ЗМІ

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      Що відбувається з Ангелою Меркель
      Що відбувається з Ангелою Меркель / ua.news

      Вже двічі за дев'ять днів Ангелі Меркель стало зле на публіці. Канцлерка Німеччини не могла стримувати тремтіння і почувалася не добре, це було видно навіть без висновків лікарів. Світ з занепокоєнням спостерігає за подальшими виступами Меркель, адже вона є надзвичайно важливою персоною на світовій арені. У німецьких журналістів є кілька версій того, що ж відбувається зі здоров'ям канцлерки.

      Погане почуття Ангели Меркель

      18 червня під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським Ангелі Меркель стало зле – вона помітно тремтіла. Це було схоже на те, що канцлерці важко встояти на ногах і вона може втратити свідомість.

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      І вже 27 червня ситуація повторилася. Під час промови президента Франка-Вальтера Штайнмайера журналісти звернули увагу на те, що руки Ангели Меркель сильно тремтіли, тож їй довелося міцно притиснути їх до тіла, аби це було менш помітно.

      Версії німецьких ЗМІ

      1. Психологічні причини.

      Ну думку газет Stuttgarter Zeitung і Stuttgarter Nachrichten, причина другого нападу тремтіння була психологічною. У статті газети йдеться, що спогад про минулий інцидент міг призвести до нового, мовляв, це психологічний процес.

      2. Стрес на роботі.

      Бертольд Колер написав статтю у правоцентристське видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Матеріал з провокативним заголовком "Коли Меркель тремтить – злітаються стерв'ятники" розповідає про те, що на здоров'я Меркель впливають стреси на роботі. 

      За 14 років, які вона була при владі, Меркель показала стійкість – і фізичну, і психологічну. Чи можна допустити, що важке навантаження, яке завжди асоціювалося з її посадою, починає проявлятися,
      – сказав журналіст.

      Ангелі Меркель стало погано під час офіційної зустрічі: відео

      На думку автора статті, коментарів у дусі "канцлерка в порядку" вже недостатньо. Також Колер наголосив, що Меркель без проблем здійснила довгий переліт до Осаки на саміт G20 "на звичайному урядовому літаку, а не на медичному".

      Конфлікт в тому, що канцлер не може тремтіти. Коли тремтить канцлер – тремтить держава. У канцлера має бути залізне здоров'я. Вона встає до світанку і веде переговори до пізньої ночі. Майже не спить. Наша канцлер зроблена з нервів, вен і м'язів. Вона складається з серця і душі,
      – написав журналіст Франц Йозеф Вагнер в таблоїді Bild.

      Він рекомендує Меркель "просто залишатися в ліжку". Також Вагнер зауважив, що ймовірними причинами такого стану можуть бути нестача рідини, гіпоглікемія і гіпоглікемічний шок.

      Що таке гіпоглікемія?Гіпоглікемія – це стан, коли в крові знижується рівень глюкози. Причини гіпоглікемії:
      – Надмірне введення інсуліну у хворих на діабет.
      – Затримка з їжею, особливо нестача білків.
      – Мала кількість вуглеводів в раціоні.
      – Зловживання алкоголем. Алкоголь через кілька годин знижує концентрацію глюкози в крові.
      – Надмірне фізичне навантаження.

      3. Серйозна хвороба.

      У статті на сайті ліберального тижневика Focus, де симптоми Меркель обговорили з лікарем ще після першого інциденту, обговорюють їх і вдруге. Тепер експерт не виключає серйозної хвороби. Після першого нападу тремтіння голова, асоціації сімейних лікарів Німеччини Якоб Бергер говорив, що не бачить причин для великого занепокоєння.


      Ангелі Меркель стало зле під час офіційної зустрічі

      Тепер він вважає, що "з огляду на ряд симптомів, медичне пояснення потрібно знайти терміново". Лікар, втім, виключив, що у Меркель може бути хвороба Паркінсона. Хоча симптоми на початках цієї невиліковної хвороби цілком збігаються з тим, що відбувається зі здоров'ям канцлерки.

      Що таке хвороба Паркінсона?Це повільно прогресуюче хронічне захворювання, що пов'язане з нервовою системою. Виявляється хвороба у тремтінні кінцівок, скутість рухів, що викликано поразкою нервових клітин у головному мозку, які відповідають за рухову активність. У зоні ризику перебувають: літні люди, боксери, військові, люди, що отримували травму центральної нервової системи. Наразі хвороба є невиліковною.

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      Теги: G20 Журналісти Діабет Стрес Ангела Меркель
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