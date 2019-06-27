16:06
27 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін рятував підводне царство. У Кремлі придумали професії сиротам
      Вєсті Кремля
      22:59, 26 червня
      Вєсті. UA: Маленька копія Медведчука. Американські гірки Савченко
      Вєсті.UA
      19:49, 26 червня
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, 26 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Меркель знову стало погано під час офіційної зустрічі: відео

      0 Читать новость на русском
      Меркель стало погано під час офіційної зустрічі
      Меркель стало погано під час офіційної зустрічі / Скріншот з відео

      Канцлерці Німеччини Ангелі Меркель знову стало погано під час спільного брифінгу з президентом Франк-Вальтер Штайн-Майєром у Берліні.

      У канцлерки почали тремтіти руки. Аби приховати це, вона притиснула їх до себе. Та це одразу ж помітили присутні і зафільмувала преса.

      Читайте також: Наші позиції протилежні, – Зеленський про Меркель і "Північний потік-2"

      За кілька хвилин Меркель стало ліпше. Після цього прес-секретарка політика Штеффена Зайберта поквапилася запевнити, що з самопочуттям у Меркель – все гаразд. 

      Ангелі Меркель стало погано під час офіційної зустрічі: відео

      До слова, це вже вдруге канцлерці Німеччини публічно стало зле. Вперше це сталося під час офіційної зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Берліні. 

      blog_ava
      Млинці на молоці: простий рецепт приготування
      сьогодні
      19550
      Теги: Новини політики Негода в Україні Ангела Меркель
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Прихований маєток та безліч ресторанів: якою нерухомістю володіє Михайло Поплавський
      сьогодні , 16:03 Прихований маєток та безліч ресторанів: якою нерухомістю володіє Михайло Поплавський
      Марія Бондар 9
      Трендові купальники літа-2019: модні поради від української стилістки
      сьогодні , 15:23 Трендові купальники літа-2019: модні поради від української стилістки
      Марта Вересюк
      Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
      сьогодні , 14:30 Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
      Станіслав Безушко
      ПАРЄ давно потрібно "похоронити", – експерт
      сьогодні , 14:30 ПАРЄ давно потрібно "похоронити", – експерт
      Наталя Ромашова
      Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць
      сьогодні , 13:00 Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць
      Світлана Попова 947
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук