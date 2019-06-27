Меркель знову стало погано під час офіційної зустрічі: відео

Канцлерці Німеччини Ангелі Меркель знову стало погано під час спільного брифінгу з президентом Франк-Вальтер Штайн-Майєром у Берліні.

У канцлерки почали тремтіти руки. Аби приховати це, вона притиснула їх до себе. Та це одразу ж помітили присутні і зафільмувала преса.

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За кілька хвилин Меркель стало ліпше. Після цього прес-секретарка політика Штеффена Зайберта поквапилася запевнити, що з самопочуттям у Меркель – все гаразд.

Ангелі Меркель стало погано під час офіційної зустрічі: відео

До слова, це вже вдруге канцлерці Німеччини публічно стало зле. Вперше це сталося під час офіційної зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Берліні.