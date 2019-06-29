Удвох, утрьох чи учотирьох, – Путін заявив, що готовий до нормандського саміту

Президент Росії Володимир Путін під час розмови із Ангелою Меркель домовився про збереження нормандського формату. Він стверджує, що тепер потрібно лише узгодити терміни.

Очільник Кремля провів зустріч із канцлеркою Німеччини у межах G20 в Японії, а про резульати повідомив на підсумковій прес-конференції, повідомляє DW.

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Так, лідер країни-агресора заявив, що "вони домовились про використання цього формату і надал".

Згоден з канцлеркою, що ми мусимо використовувати всі інструменти, а там їх не так вже й багато, один з чинних – нормандський формат,

– сказав він.

Путін також заявив, що готовий до проведення нормандського саміту.

"Питання тільки коли, необхідно узгодити терміни, в якій послідовності проводитимемо консультації – удвох, утрьох, учотирьох", – пояснив Путін.

Що таке нормандський формат?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у чотиристоронньому форматі – за участю Німеччини, Франції, Росії, України. Перша зустріч глав держав та урядів відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, звідси й назва. Відтоді у нормандському форматі відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

З ким ще Путін говорив про Україну на G20?

З Трампом. Президент США піднімав тему полонених українських моряків під час зустрічі з Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Осаці. Згодом Путін заявив, що "рішення поки немає".

Окрім того, лідер Франції Еммануель Макрон заявив про намір найближчим часом особисто зустрітися з Володимиром Путіним для обговорення ситуації в Україні і відновлення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні глав держав і урядів.

Путін також зустрівся з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей. Загалом вона назвала дії Росії на міжнародній арені назвала безвідповідальними і дестабілізуючими. Щодо ситуації в Україні – Тереза Мей заявила, що для досягнення будь-якого прогресу слід припинити конфлікт і звільнити полонених українських моряків.

Що таке G20?Це форум, на який з'їжджаються представники найбільших економічно розвинених країн світу та Європейського Союзу. Саміти Великої двадцятки були започатковані для вирішення проблем світової кризи у 1999 році. Сьогодні G20 організовується для взаємної співпраці і консультацій з міжнародних фінансово-економічних питань.