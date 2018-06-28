Из какого винограда изготавливают наиболее непревзойденные вина

Белого, розового и красного цвета, очень ароматные вина с волшебным послевкусием – речь идет, безусловно, о Мускатах.

Среди всего разнообразия винограда в мире особое место занимают Мускаты.

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Главное отличие этого сорта – в его непревзойденном аромате и послевкусии. Эфирные масла, содержащиеся в кожуре ягод и в верхних слоях мякоти, создают неповторимый букет, который больше всего ценят виноделы. Чайная роза, цитрон, липа, акация, едва ощутимые медовые нотки – ароматы, которые особым образом облагораживают мускатные вина и не позволяют спутать их с любыми другими. Виноград Мускат требует тщательного ухода, он требователен к климатическим условиям, но конечный результат того стоит.

Сорт винограда Мускат является одним из древнейших сортов винограда в мире. Точная дата, а также место его возникновения никому неизвестны. Вследствие своих ароматических свойств он приобрел большую популярность среди потребителей и виноделов всего мира,

– рассказал инженер-винодел, сомелье Николай Гупало.

Мускаты были известны древним грекам и римлянам в VIII-VI веках до нашей эры, их воспевал в своих произведениях Гомер.



Вино в Древней Греции

Существует версия, что Мускат как сорт винограда появился еще в древние времена на Ближнем Востоке или в Египте. Сегодня эти сорта культивируют по всему миру, а наибольшую известность получили мускатные вина Франции, Италии, Испании.

Из сорта винограда Мускат на территории Украины можно встретить как белые, так и красные и розовые вина. Особенностью мускатного вина является яркое сочетание фруктовых и цветочных ароматов,

– сообщил Николай Гупало.

Полусладкие мускатные вина лучше сочетаются с мягкими сырами и фруктами, что касается десертных мускатных вин – их подают в основном к сладкому столу.

Мускатные вина в основном подают с десертами

Однако пьют как с десертами, так и самостоятельно. А еще очень часто мускатные вина добавляют к различным прохладительным напиткам, пуншам, крюшонам.

Насыщенный медовый вкус и аромат мускатного вина хорошо сочетается с фруктами и десертами,

– отметил эксперт Николай Гупало.

Мускаты положительно влияют на организм человека, улучшают работу желудочно-кишечного тракта, нормализуют давление, сердечно-сосудистую систему, повышают работоспособность. Этот виноград рекомендуют употреблять ежедневно в небольшом количестве, так как это не только вкусно, но и полезно.