З якого винограду виготовляють найбільш неперевершені вина

Білого, рожевого та червоного кольору, надзвичайно ароматні вина з чарівним післясмаком – мова йде, безумовно, про Мускати.

Серед усього розмаїття винограду у світі особливе місце займають Мускати.

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Головна відмінність цього сорту – у його неперевершеному ароматі та післясмаку. Ефірні олії, які містяться у шкірці ягід та у верхніх шарах м’якоті, створюють неповторний букет, який понад усе цінують винороби. Чайна троянда, цитрон, липа, акація, ледь відчутні медові нотки – аромати, які в особливий спосіб облагороджують мускатні вина і не дозволяють сплутати їх із будь-якими іншими. Виноград Мускат потребує ретельного догляду, він вибагливий до кліматичних умов, але кінцевий результат того вартий.

Сорт винограду Мускат є одним з найдавніших сортів винограду у світі. Точна дата, а також місце його виникнення нікому невідомі. Внаслідок своїх ароматичних властивостей він набув велику популярність серед споживачів та виноробів усього світу,

– розповів інженер-винороб, сомельє Микола Гупало.

Мускати були відомі давнім грекам та римлянам у VIII-VI століттях до нашої ери, їх оспівував у своїх творах Гомер.



Вино у Стародавній Греції

Існує версія, що Мускат як сорт винограду з'явився ще у прадавні часи на Близькому Сході або ж у Єгипті. Сьогодні ці сорти культивують по всьому світу, а найбільшу популярність отримали мускатні вина Франції, Італії, Іспанії.

Із сорту винограду Мускат на території України ви можете зустріти як білі, так і червоні і рожеві вина. Особливістю мускатного вина є яскраве поєднання фруктових та квіткових ароматів,

– повідомив Микола Гупало.

Напівсолодкі мускатні вина найкраще смакують з м'якими сирами та фруктами, що ж до десертних мускатних вин – їх подають здебільшого до солодкого столу.



Мускатні вина здебільшого подають з десертами

Однак п'ють як з десертами, так і самостійно. А ще дуже часто мускатні вина додають до різних прохолоджувальних напоїв, пуншів, крюшонів.

Насичений медовий смак і аромат мускатного вина добре поєднується з фруктами і десертами,

– наголосив експерт Микола Гупало.

Мускати позитивно впливають на організм людини, покращують роботу шлунково-кишкового тракту, нормалізують тиск, серцево-судинну систему, підвищують працездатність. Цей виноград рекомендують вживати щодня в невеликій кількості, тому що це не лише смачно, а й корисно.