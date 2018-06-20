Як форма та розмір келиха впливають на смак і аромат вина

Жарти жартами, але насправді дуже важливо не лише, що у келиху, а й те, який це келих. Говорячи конкретно про посуд для вина, то це якраз той випадок, коли розмір і форма мають значення.

Якщо раніше, у давнину, вино пили із чого завгодно – різних чаш, великих, малих, – то сьогодні культура споживання вина має щодо цього свої чіткі правила.

Взагалі, серед винних естетів побутує думка, що ціна келиха має бути не меншою, ніж вартість вина, яке ви з нього п'єте. Як би там не було, але келих є одним з найважливіших елементів дегустації вина – саме він дає змогу якнайкраще відчути смак і аромат напою, вловити ледь помітні нотки та відтінки, сповна розкрити п’янкий букет/

Річ у тім, що різні зони нашого язика відповідають за різні смаки: кінчиком язика ми відчуваємо солодке, з боків — кисле, серединою - солоне, а ближче до кореня — гіркоту напою, який п'ємо. Тому форма та розмір окружності келихів по-різному направляють потік напою.



Першим келихи для вина запропонував Клаус Рідель

Першим, хто запропонував світові концепцію "склянок для вина" був Клаус Рідель, представник династії виробників скляної продукції, що жили в Австрії у 18 столітті. Серед розмаїття склянок знавці виділяють декілька основних видів, які варто використовувати для вина. Усі вони переважно звужуються у верхній частині – це допомагає затримати багатий винний аромат усередині/

Так званий бургундський келих – кулястої форми, ідеальний для витончених вин, які розкладаються на велику кількість ароматів, хоч і не так яскраво виражених. Ці запахи "збираються" на заокруглених стінках келиха, доповнюючи смак напою неповторним букетом. Для вин із насиченими ароматними нотками краще обрати бордоський келих – з умовно рівними стінками, які не надто затримуватимуть і без того інтенсивний аромат.



Різні форми келихів для вина

У келихи схожої форми, що нагадує яйце, але трохи меншого вмісту – до 250 мілілітрів – прийнято наливати біле вино. Для кріплених сортів, наприклад Хересу, існує спеціальний, більш "компактний" келих. А для ігристих напоїв класикою вважають "флюте", від французького "флейта". Вузький, видовженої форми, на високій ніжці – він добре тримає температуру і виглядає естетично, демонструючи цікаву гру бульбашок за склом.

Також для ігристих вин часто використовують так званий "туліп" – тюльпаноподібний келих має трохи більший об'єм і легко впишеться у скляну піраміду під час великих бенкетів.

До речі, вино у келих прийнято наливати до "екватора", приблизно на третину від його висоти. І тримати краще за ніжку, а не за дно – так тепло долоні не нагріватиме вміст склянки, і вино довше зберігатиме свій первинний смак.