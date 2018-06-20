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Телеканал новин 24 Програми Винні традиції

Як форма та розмір келиха впливають на смак і аромат вина

Винні традиції 16 Читать новость на русском

Жарти жартами, але насправді дуже важливо не лише, що у келиху, а й те, який це келих. Говорячи конкретно про посуд для вина, то це якраз той випадок, коли розмір і форма мають значення.

Якщо раніше, у давнину, вино пили із чого завгодно – різних чаш, великих, малих, – то сьогодні культура споживання вина має щодо цього свої чіткі правила.

Взагалі, серед винних естетів побутує думка, що ціна келиха має бути не меншою, ніж вартість вина, яке ви з нього п'єте. Як би там не було, але келих є одним з найважливіших елементів дегустації вина – саме він дає змогу якнайкраще відчути смак і аромат напою, вловити ледь помітні нотки та відтінки, сповна розкрити п’янкий букет/

Річ у тім, що різні зони нашого язика відповідають за різні смаки: кінчиком язика ми відчуваємо солодке, з боків — кисле, серединою - солоне, а ближче до кореня — гіркоту напою, який п'ємо. Тому форма та розмір окружності келихів по-різному направляють потік напою.

Першим келихи для вина запропонував Клаус Рідель
Першим келихи для вина запропонував Клаус Рідель

Першим, хто запропонував світові концепцію "склянок для вина" був Клаус Рідель, представник династії виробників скляної продукції, що жили в Австрії у 18 столітті. Серед розмаїття склянок знавці виділяють декілька основних видів, які варто використовувати для вина. Усі вони переважно звужуються у верхній частині – це допомагає затримати багатий винний аромат усередині/

Так званий бургундський келих – кулястої форми, ідеальний для витончених вин, які розкладаються на велику кількість ароматів, хоч і не так яскраво виражених. Ці запахи "збираються" на заокруглених стінках келиха, доповнюючи смак напою неповторним букетом. Для вин із насиченими ароматними нотками краще обрати бордоський келих – з умовно рівними стінками, які не надто затримуватимуть і без того інтенсивний аромат.

Різні форми келихів для вина
Різні форми келихів для вина

У келихи схожої форми, що нагадує яйце, але трохи меншого вмісту – до 250 мілілітрів – прийнято наливати біле вино. Для кріплених сортів, наприклад Хересу, існує спеціальний, більш "компактний" келих. А для ігристих напоїв класикою вважають "флюте", від французького "флейта". Вузький, видовженої форми, на високій ніжці – він добре тримає температуру і виглядає естетично, демонструючи цікаву гру бульбашок за склом.

Також для ігристих вин часто використовують так званий "туліп" – тюльпаноподібний келих має трохи більший об'єм і легко впишеться у скляну піраміду під час великих бенкетів.

До речі, вино у келих прийнято наливати до "екватора", приблизно на третину від його висоти. І тримати краще за ніжку, а не за дно – так тепло долоні не нагріватиме вміст склянки, і вино довше зберігатиме свій первинний смак.

Теги: Винні традиції Алкоголь Історія
Джерело: 24 канал
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