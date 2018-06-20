Чому з витримкою хороше вино стає іще кращим: найцікавіші деталі виробництва вина

Якщо уявити собі виробництво вина, мабуть, перше, що спадає на думку, це великі чани, наповнені виноградними гронами, і напівбосі ноги, які ці грона товчуть. Сьогодні тупцювання ногами в діжці з виноградом, це скоріше данина традиціям – технічний прогрес залишив цю марудну роботу машинам.

Хоча основні принципи виноробства збереглися практично незмінними ще з тих прадавніх часів.

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Якість та смак вина залежать насамперед від винограду, з якого його виготовляють. А якість винограду, своєю чергою, – від погоди, ґрунту, і того, як доглядають за ним протягом усього року.



Процес вирощення винограду

Ідеальне місце для виноградників – райони з помірним кліматом: чим спіліший виноград – тим солодшим буде вино. Тому виноградарі часто відтягують збір урожаю, наскільки це можливо. Стиглі грона, як правило, зрізають ножицями вручну, щоб не пошкодити плоди. Зібраний виноград на заводі закидають спершу у спеціальну дробарку, яка відокремлює ягоди від гребеня, і лише потім – кладуть під прес.

Отримане в результаті сусло – так званий муст – поміщають у великі резервуари з неіржавної сталі для подальшого ферментування. "Нержавійка" якнайкраще зберігає смак та аромат, не змінюючи його.

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Під дією дріжджів цукор у соку переброджує у спирт – тепер це лише справа часу. Ферментування триває до кількох тижнів. Постійний контроль температури під час цього процесу є надважливим, тому чани обладнані системою терморегулювання.

Сьогодні побутує міф, що в гонитві за прибутками виробники своє вино роблять з порошку. Та це не більше, ніж людські домисли. Так званий "сухий виноматеріал" – це той самий виноградний сік, в якому цукор перебродив на спирт. Просто у такому вигляді його зручно транспортувати, оскільки навіть мінімальна кількість цукру неодмінно призвела б до бродіння, і, як наслідок, розриву герметично запакованої тари. На заводі до такого виноматеріалу додають солодкий виноградний сік, щоб отримати напівсолодке вино, або ж спирт – для кріплених вин.



Збір плодів винограду для виробництва вина

Дехто також помилково вважає, що біле вино роблять виключно з білих сортів винограду, а червоне – з темних. Насправді ж напій отримує колір від виноградної шкірки – що довше вино на ній настоюють, то насиченішим буде його забарвлення. Після ферментування вино кілька місяців зберігають у бочках, потім пропускають через фільтри, щоб очистити від дрібних часточок. Лише після цього готовий напій розливають у пляшки. До речі, кольорове скло пляшок захищає від прямих сонячних променів, які можуть вплинути на смак вина.



Виробництво вина

Також важливо не допустити потрапляння всередину повітря, інакше вино швидко зіпсується. Тому пляшки герметично закупорюють. Для цього з давніх-давен використовували пробки з коркового дуба, що росте в Західному Середземномор'ї.

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Сьогодні, в еру високих технологій, дедалі популярнішими стають полімерні і навіть металеві корки – вони чудово зберігають якість вина, не пропускаючи ані вологи, ні повітря. Під час зберігання у вині продовжують відбуватися зміни на молекулярному рівні – тому з витримкою хороше вино стає іще кращим.