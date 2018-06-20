Как форма и размер бокала влияют на вкус и аромат вина

Шутки шутками, но на самом деле очень важно не только, что в бокале, но и то, какой это бокал. Говоря конкретно о посуде для вина, то это как раз тот случай, когда размер и форма имеют значения.

Если раньше, в древности, вино пили из чего угодно – различных чаш, больших, малых, – то сегодня культура потребления вина имеет в этом свои четкие правила.

Читайте также: Почему с выдержкой хорошее вино становится еще лучшим: интересные детали производства вина

Вообще, среди виновных эстетов бытует мнение, что цена бокала должна быть не меньше, чем стоимость вина, которое вы из него пьете. Как бы там ни было, но бокал является одним из важнейших элементов дегустации вина – именно он позволяет лучше почувствовать вкус и аромат напитка, уловить едва заметные нотки и оттенки, вполной мере раскрыть пьянящий букет.

Дело в том, что разные зоны нашего языка отвечают за разные вкусы: кончиком языка мы чувствуем сладкое, по бокам – кислое, серединой – соленое, а ближе к корню – горечь напитка, который пьем. Поэтому форма и размер окружности бокалов по-разному направляют поток напитка.



Первым бокалы для вина предложил Клаус Ридель

Первым, кто предложил миру концепцию "стаканов для вина" был Клаус Ридель, представитель династии производителей стекольной продукции, живших в Австрии в 18 веке. Среди разнообразия стаканов знатоки выделяют несколько основных видов, которые следует использовать для вина. Все они преимущественно сужаются в верхней части – это помогает задержать богатый винный аромат внутри.

Так называемый бургундский бокал – шаровидной формы, идеальный для утонченных вин, которые раскладываются на большое количество ароматов, хотя и не так ярко выраженных. Эти запахи "собираются" на округленных стенках бокала, дополняя вкус напитка неповторимым букетом. Для вин из насыщенными ароматными нотками лучше выбрать бордоский бокал – с условно ровными стенками, которые будут не слишком задерживать и без того интенсивный аромат.

Различные формы бокалов для вина

В бокалы похожей формы, напоминающей яйцо, но немного меньшего объёма – до 250 миллилитров – принято наливать белое вино. Для крепленых сортов, например Хереса, существует специальный, более "компактный" бокал. А для игристых напитков классикой считают "флюте", от французского "флейта". Узкий, удлиненной формы, на высокой ножке – он хорошо держит температуру и выглядит эстетично, демонстрируя интересную игру пузырьков за стеклом.

Также для игристых вин часто используют так называемый "Тулип" – тюльпаноподибной бокал имеет несколько больший объем и легко впишется в стеклянную пирамиду во время больших пиров.

Читайте также: Истина в вине: как украинское виноделие стало известно во всем мире

Кстати, вино в бокал принято наливать до "экватора", примерно на треть от его высоты. И держать лучше за ножку, а не за дно – так тепло ладонь не нагревать содержимое стакана, и вино дольше будет сохранять свой первоначальный вкус.