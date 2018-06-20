17:12
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Программы Винные традиции

Как форма и размер бокала влияют на вкус и аромат вина

Винные традиции 7 Читати новину українською

Шутки шутками, но на самом деле очень важно не только, что в бокале, но и то, какой это бокал. Говоря конкретно о посуде для вина, то это как раз тот случай, когда размер и форма имеют значения.

Если раньше, в древности, вино пили из чего угодно – различных чаш, больших, малых, – то сегодня культура потребления вина имеет в этом свои четкие правила.

Читайте также: Почему с выдержкой хорошее вино становится еще лучшим: интересные детали производства вина

Вообще, среди виновных эстетов бытует мнение, что цена бокала должна быть не меньше, чем стоимость вина, которое вы из него пьете. Как бы там ни было, но бокал является одним из важнейших элементов дегустации вина – именно он позволяет лучше почувствовать вкус и аромат напитка, уловить едва заметные нотки и оттенки, вполной мере раскрыть пьянящий букет.

Дело в том, что разные зоны нашего языка отвечают за разные вкусы: кончиком языка мы чувствуем сладкое, по бокам – кислое, серединой – соленое, а ближе к корню – горечь напитка, который пьем. Поэтому форма и размер окружности бокалов по-разному направляют поток напитка.

Першим келихи для вина запропонував Клаус Рідель
Первым бокалы для вина предложил Клаус Ридель

Первым, кто предложил миру концепцию "стаканов для вина" был Клаус Ридель, представитель династии производителей стекольной продукции, живших в Австрии в 18 веке. Среди разнообразия стаканов знатоки выделяют несколько основных видов, которые следует использовать для вина. Все они преимущественно сужаются в верхней части – это помогает задержать богатый винный аромат внутри.

Так называемый бургундский бокал – шаровидной формы, идеальный для утонченных вин, которые раскладываются на большое количество ароматов, хотя и не так ярко выраженных. Эти запахи "собираются" на округленных стенках бокала, дополняя вкус напитка неповторимым букетом. Для вин из насыщенными ароматными нотками лучше выбрать бордоский бокал – с условно ровными стенками, которые будут не слишком задерживать и без того интенсивный аромат.

Різні форми келихів для винаРазличные формы бокалов для вина

В бокалы похожей формы, напоминающей яйцо, но немного меньшего объёма – до 250 миллилитров – принято наливать белое вино. Для крепленых сортов, например Хереса, существует специальный, более "компактный" бокал. А для игристых напитков классикой считают "флюте", от французского "флейта". Узкий, удлиненной формы, на высокой ножке – он хорошо держит температуру и выглядит эстетично, демонстрируя интересную игру пузырьков за стеклом.

Также для игристых вин часто используют так называемый "Тулип" – тюльпаноподибной бокал имеет несколько больший объем и легко впишется в стеклянную пирамиду во время больших пиров.

Читайте также: Истина в вине: как украинское виноделие стало известно во всем мире

Кстати, вино в бокал принято наливать до "экватора", примерно на треть от его высоты. И держать лучше за ножку, а не за дно – так тепло ладонь не нагревать содержимое стакана, и вино дольше будет сохранять свой первоначальный вкус.

Теги: Винные традиции Алкоголь История
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук