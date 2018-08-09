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Из НАБУ уволили двоих детективов за нарушение присяги

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Из НАБУ уволили двоих детективов за нарушение присяги
Из НАБУ уволили двоих детективов за нарушение присяги / Фото из открытых источников

За нарушение присяги из Национального антикоррупционного бюро Украины были уволены двое детективов.

Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщает "Громадское".

Эту информацию Сытник сообщил, комментируя дело главы Специализированной антикоррупционной прокуратура Назара Холодницкого. Квалификационно-дисциплинарная комиссия вынесла выговор Холодницкому, но Сытник считает это решение несправедливым. По его словам, за такие нарушения в НАБУ однозначно бы уволили.

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"До последнего мы считали, что решение в отношении Холодницкого будет справедливым. Потому что это действительно грубые нарушения. Если бы такие действия были зафиксированы относительно детектива Антикоррупционного бюро, он был бы уволен. Однозначно", – рассказал Сытник.

"И у нас были такие случаи, когда мы детективов увольняли. Именно за нарушение присяги были уволены двое детективов. При чем, один из них был начальником отдела. То есть никто никого покрывать не будет. В отношении одного из них почему-то было решение о его восстановлении в должности, но апелляция еще не рассмотрела это решение", – отметил глава НАБУ.

Теги: Новости Украины Новости политики Артем Сытник НАБУ САП Назар Холодницкий
Источник: 24 Канал
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