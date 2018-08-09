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З НАБУ звільнили двох детективів за порушення присяги

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З НАБУ звільнили двох детективів за порушення присяги
З НАБУ звільнили двох детективів за порушення присяги / Фото з вільних мереж

За порушення присяги із Національного антикорупційного бюро України було звільнено двох детективів.

Про це розповів директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє "Громадське".

Цю інформацію Ситник сповістив, коментуючи справу глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратура Назара Холодницького. Кваліфікаційного-дисциплінарна комісія винесла догану Холодницькому, і Ситник вважає це рішення несправедливим. За його словами, за такі порушення в НАБУ однозначно б звільнили.

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"До останнього ми вважали, що рішення щодо Холодницького буде справедливим. Тому що це дійсно грубі порушення. Якби такі дії були зафіксовані щодо детектива Антикорупційного бюро, він був би звільнений. Однозначно", – розповів Ситник.

"І в нас були такі випадки, коли ми детективів звільняли. Саме за порушення присяги було звільнено двох детективів. При чому, один з них був начальником відділу. Тобто ніхто нікого покривати не буде. Щодо одного з них чомусь було рішення про його поновлення на посаді, але апеляція ще не розглянула це рішення", – зазначив голова НАБУ.

Теги: Новини України Новини політики НАБУ Артем Ситник Назар Холодницький САП
Джерело: 24 Канал
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