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САП виступило з різкими звинуваченнями в бік НАБУ

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Конфлікт між САП і НАБУ
Конфлікт між САП і НАБУ / apostrophe.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура стурбована систематичним розголошенням відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування у кримінальних провадженнях Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє прес-служба САП.

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"На даний час встановлені непоодинокі факти передання інформації, у тому числі і службових документів працівниками НАБ України третім особам", – йдеться в повідомлені.

У САП зазначили, що одним із народних депутатів України, у засобах масової інформації та соціальних мережах нещодавно поширено спотворену інформацію щодо ходу та результатів досудового розслідування окремих кримінальних проваджень.

У цих документах містились відомості про осіб, суб’єктів господарювання, які можуть бути причетними до низки злочинів та відпрацьовуються у межах проведення слідчих (розшукових) дій та міжнародно-правової допомоги, а також інша інформація, яка становить таємницю досудового розслідування та не підлягає розголошенню.

Нагадаємо, ще у березні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко вперше звернувся до Кваліфікаційно-дисцплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Холодницькому закидали розголошення таємниці слідства: він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.

26 липня КДКП ухвалила рішення виписати догану очільнику САП Назару Холодницькому і рекомендувала не звільняти його з посади.

До слова, нещодавно Холодницький потрапив у земельний скандал. Очільник САП і його родина безкоштовно отримали 5 земельних ділянок. Чотири з них – в Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.

Теги: Новини політики Новини України САП НАБУ
Джерело: 24 Канал
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