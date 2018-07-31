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САП выступило с резкими обвинениями в сторону НАБУ

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Конфликт между САП и НАБУ
Конфликт между САП и НАБУ / apostrophe.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура обеспокоена систематическим разглашением сведений, которые составляют тайну досудебного расследования в уголовных процессах Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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"В настоящее время установлены неединичные факты передачи информации, в том числе и служебных документов работниками НАБ Украины третьим лицам", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что одним из народных депутатов Украины, в средствах массовой информации и социальных сетях недавно распространено искаженную информацию относительно хода и результатов досудебного расследования отдельных уголовных производств.

В этих документах содержались сведения о лицах, субъектах хозяйствования, которые могут быть причастными к ряду преступлений и отрабатываются в рамках проведения следственных (розыскных) действий и международно-правовой помощи, а также другая информация, которая составляет тайну досудебного расследования и не подлежит разглашению.

Напомним, еще в марте 2018 года генпрокурор Юрий Луценко впервые обратился в Квалификационно-дисцплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Холодницкому забросывали разглашение тайны следствия: он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.

26 июля КДКП приняла решение выписать выговор руководителю САП Назару Холодницкому и рекомендовала не освобождать его от должности.

К слову, недавно Холодницкий попал в земельный скандал. Глава САП и его семья бесплатно получили 5 земельных участков. Четыре из них – в Киево-Святошинском районе, где Холодницкий ранее работал прокурором.

Теги: Новости политики НАБУ САП Новости Украины
Источник: 24 Канал
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