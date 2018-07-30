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От квартирных афер до присвоения целых месторождений: самые громкие расследования 2018

Наши деньги 26 Читати новину українською

Прошла половина 2018 года, поэтому команда проекта "Наши деньги" традиционно подводят итоги.Ведь когда расследование попадает в эфир, юристы переводят его с телевизионного языка в процессуальный и пишут множество заявлений в различные структуры. Конечно, это не решает все проблемы. Кроме того, благодаря их работе есть более 70 уголовных производств. Уже официальных расследований.

Иногда нам говорят, что какое-то дело мы показали и забыли. Считайте, что сегодня мы отвечаем на эти упреки.

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Напомним только о нескольких наиболее громких производствах.

Руководитель Нацгвардии обменял квартир на 200 миллионов гривен на квартиры по цене в 100  миллионов гривен. Ни о каких последствиях для Юрия Аллерова не слышно, но через две недели после эфира расследование по этому делу начало НАБУ.

Руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров

Военная служба транспорта отдала застройщику целый квартал земли под строительство жилья по программе "Жилье для военных". Правда, военным там досталось аж 3% квартир. В апреле НАБУ открыло производство. Впрочем, пока результатов не обнародовали.

Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении покушения на присвоение полезных ископаемых в особо крупных размерах – и в отношении компании, которая получила разрешение на разработку лития, и в отношении чиновников службы Госгеологии, которые этим разрешениям "помогли".

Сложная схема участников "покушения на присвоение" полезных ископаемых Украины

Ни один сюжет о квартирах или машинах чиновников по важности не сравнить с угрозой потери месторождений полезных ископаемых, необходимых всей стране.

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За полгода команда "Наши деньги" написала более 400 заявлений, 75 из них превратились в уголовные производства или тендерные изменения. В частности, восемь лет требует прокуратура для фигуранта дела о распиле средств на Укрзализныце, завершено дело против судьи, который скрыл квартиры в центре, дошло до рассмотрения дело против нардепа-радикала, а тендеров отменили на 40 миллионов только за прошлый месяц.

Больше о махинациях с футбольными полями и попытках побега от журналистов – смотрите в программе "Наши Деньги с Денисом Бигусом".

Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Верховная Рада журналисты Мошенничество НАБУ Расследования Коррупция Наши деньги
Источник: 24 канал
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