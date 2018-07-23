21:25
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, сьогодні
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Наші гроші
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Які депутати хотіли дозволити Ахметову недоплатити 3 мільярди гривень податків

Наші гроші 400 Читать новость на русском

3 липня народні обранці намагалися приховати поправку щодо недоплати Ахметовим три мільярди податків у пакеті законів про захист дітей.

В останні дні перед канікулами народні депутати змагалися у любові до дітей.

Читайте також: Як депутати в законі про аліменти хотіли сховати "зелену поправку" на користь Ахметова

Вони одночасно обговорювали цілих три законопроекти про захист дітей, один з них про аліменти. Але в ньому захована зовсім не дитяча поправка – один з пунктів законопроекту про аліменти скасовує податок для бізнесу на зеленій енергетиці.

Чому це стосується саме Ахметова? Тому що вона звільняє від податків при імпорті обладнання тих, хто в найближчі два роки планує будувати сонячні і вітрові станції. А холдинг Ахметова вже все спланував.

Рінат Ахметов
Рінат Ахметов

У ДТЕК запланували протягом двох років витратити на зеленій енергостанції близько 700-800 мільйонів євро. Більша половина витрат саме закупівля імпортного обладнання, де ПДВ складе щонайменше 2-3 мільярда гривень. Правка ж пропонує залишити їх Ахметову.

Відомо, що цю правку внесли перед фінальним голосуванням. За правилом, її мав би затвердити податковий комітет. Але якщо голосування і було, то його зробили максимально секретним. І навіть у день голосування соратниця президента Ніна Южаніна забула розповісти решті парламентарів про появу нової норми.

Я сьогодні, представляючи проект закону, сказала відкрито всім, що в нас дві поправки з’явилося в проекті, які не були в тексті закону до першого читання,
– сказала Ніна Южаніна.

Але ж ні, вона не те, що не представила ці поправки, вона взагалі не промовила ні слова. Аж поки увагу залу не звертає колега Южаніної – Віктор Пинзеник, яким саме і розповів про ці приховані поправки. Але ж голосування показало, що в парламенті багато охочих депутатів, які готові допомогти найбагатшому українцю Ахметову заощадити на податках – це понад третина президентської політсили.

Читайте також: "Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях

Ну і звісно більшість опоблокіпців, тобто екс-регіоналів також підтримали чергові бонуси для донецького олігарха. А оправдували свої дії вони аргументами про боротьбу з безробіттям, але ж зелена енергетика – це зовсім інша сфера.

Більше про халепи, які так і не відбулися – дивіться в програмі "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Теги: Гроші Верховна Рада Новини України Новини політики Наші гроші Законопроект Енергетика Сонячна енергетика Рінат Ахметов Корупція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук