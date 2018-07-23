Які депутати хотіли дозволити Ахметову недоплатити 3 мільярди гривень податків

3 липня народні обранці намагалися приховати поправку щодо недоплати Ахметовим три мільярди податків у пакеті законів про захист дітей.

В останні дні перед канікулами народні депутати змагалися у любові до дітей.

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Вони одночасно обговорювали цілих три законопроекти про захист дітей, один з них про аліменти. Але в ньому захована зовсім не дитяча поправка – один з пунктів законопроекту про аліменти скасовує податок для бізнесу на зеленій енергетиці.

Чому це стосується саме Ахметова? Тому що вона звільняє від податків при імпорті обладнання тих, хто в найближчі два роки планує будувати сонячні і вітрові станції. А холдинг Ахметова вже все спланував.



Рінат Ахметов

У ДТЕК запланували протягом двох років витратити на зеленій енергостанції близько 700-800 мільйонів євро. Більша половина витрат саме закупівля імпортного обладнання, де ПДВ складе щонайменше 2-3 мільярда гривень. Правка ж пропонує залишити їх Ахметову.

Відомо, що цю правку внесли перед фінальним голосуванням. За правилом, її мав би затвердити податковий комітет. Але якщо голосування і було, то його зробили максимально секретним. І навіть у день голосування соратниця президента Ніна Южаніна забула розповісти решті парламентарів про появу нової норми.

Я сьогодні, представляючи проект закону, сказала відкрито всім, що в нас дві поправки з’явилося в проекті, які не були в тексті закону до першого читання,

– сказала Ніна Южаніна.

Але ж ні, вона не те, що не представила ці поправки, вона взагалі не промовила ні слова. Аж поки увагу залу не звертає колега Южаніної – Віктор Пинзеник, яким саме і розповів про ці приховані поправки. Але ж голосування показало, що в парламенті багато охочих депутатів, які готові допомогти найбагатшому українцю Ахметову заощадити на податках – це понад третина президентської політсили.

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Ну і звісно більшість опоблокіпців, тобто екс-регіоналів також підтримали чергові бонуси для донецького олігарха. А оправдували свої дії вони аргументами про боротьбу з безробіттям, але ж зелена енергетика – це зовсім інша сфера.

Більше про халепи, які так і не відбулися – дивіться в програмі "Наші Гроші з Денисом Бігусом".