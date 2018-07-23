Какие депутаты хотели разрешить Ахметову недоплатить 3 миллиарда гривен налогов

3 июля народные избранники пытались скрыть поправку относительно недоплаты Ахметовым трех миллиардов налогов в пакете законов о защите детей.

В последние дни перед каникулами народные депутаты соревновались в любви к детям.

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Они одновременно обсуждали целых три законопроекта о защите детей, один из них про алименты. Но в нем таится совсем недетская поправка – один из пунктов законопроекта об алиментах отменяет налог для бизнеса на зеленой энергетике.

Почему это касается именно Ахметова? Потому что она освобождает от налогов при импорте оборудования тех, кто в ближайшие два года планирует строить солнечные и ветровые станции. А холдинг Ахметова уже все спланировал.



Ринат Ахметов

В ДТЭК запланировали в течение двух лет потратить на зеленые энергостанции около 700-800 миллионов евро. Большая половина расходов – именно закупка импортного оборудования, где НДС составит минимум 2-3 миллиарда гривен. Правка же предлагает оставить их Ахметову.

Известно, что эту правку внесли перед финальным голосованием. По правилу, ее должен утвердить налоговый комитет. Но если голосование и было, то его сделали максимально секретным. И даже в день голосования соратница президента Нина Южанина забыла рассказать остальным парламентариям о появлении новой нормы.

Я сегодня, представляя проект закона, открыто сказала всем, что у нас две поправки появились в проекте, которых не было в тексте закона до первого чтения,

– сказала Нина Южанина.

Но нет же, она не то, что не представила эти поправки, она вообще не произнесла ни слова. Пока внимание зала не обращает коллега Южаниной – Виктор Пинзеник, который именно и рассказал про эти скрытые поправки. Но голосование показало, что в парламенте много желающих депутатов, которые готовы помочь богатейшему украинцу Ринату Ахметову сэкономить на налогах – это более трети президентской политсилы.

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Ну и конечно большинство оппоблоковцев, то есть экс-регионалов также поддержали очередные бонусы для донецкого олигарха. А оправдывали свои действия они аргументами о борьбе с безработицей, но зеленая энергетика – это совсем другая сфера.

Больше о злоключениях, которые так и не произошли – смотрите в программе "Наши Деньги с Денисом Бигусом".