Від квартирних афер до привласнення цілих родовищ: найгучніші розслідування 2018

Минула половина 2018 року, тож команда проекту "Наші гроші" традиційно підбивають підсумки. Адже коли розслідування потрапляє в ефір, юристи перекладають його з телевізійної мови на процесуальну і пишуть безліч заяв до різних структур. Звісно, це не вирішує всі проблеми. Поза тим, завдяки їх роботі маємо понад 70 кримінальних проваджень. Не журналістських, а вже офіційних рослідувань.

Іноді нам закидають, що якусь справу ми показали і забули. Вважайте, що сьогодні ми відповідаємо на ці закиди

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Нагадаємо тільки про кілька найбільш гучних проваджень.

Керівник Нацгвардії обміняв квартир на 200 мільйонів гривень на квартири ціною у 100 мільйонів гривень. Про жодні наслідки для Юрія Аллерова не чути, але за два тижні після ефіру розслідування по цій справі почало НАБУ.



Керівник Нацгвардії Юрій Аллеров

Військова служба транспорту віддала забудовнику цілий квартал землі під будівництво житла за програмою "Житло для військових". Щоправда, військовим там дісталось аж 3% квартир. У квітні НАБУ відкрило провадження. Втім, поки результатів не оприлюднювали.

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо замаху на привласнення корисних копалин в особливо великих розмірах – і стосовно компанії, яка отримала дозволи на розробку літію, і щодо чиновників служби Держгеології, які цим дозволам "посприяли".



Складна схема учасників "замаху на приваласнення" корисних копалин України

Жоден сюжет про квартири чи машини чиновників за важливістю не порівняти із загрозою втрати родовищ корисних копалин, потрібних усій країні.

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За півроку команда "Наші гроші" написала понад 400 заяв, 75 з них перетворились на кримінальні провадження або тендерні зміни. Зокрема, вісім років вимагає прокуратура для фігуранта справи про розпил коштів на Укрзалізниці, завершено справу проти судді, який приховав квартири у центрі, дійшла до розгляду справа проти нардепа-радикала, а тендерів скасували на 40 мільйонів тільки за минулий місяць.

Більше про махінації з футбольними полями і спроби втечі від журналістів – дивіться в програмі "Наші Гроші з Денисом Бігусом".