19:02
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Наші гроші
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Від квартирних афер до привласнення цілих родовищ: найгучніші розслідування 2018

Наші гроші 88 Читать новость на русском

Минула половина 2018 року, тож команда проекту "Наші гроші" традиційно підбивають підсумки. Адже коли розслідування потрапляє в ефір, юристи перекладають його з телевізійної мови на процесуальну і пишуть безліч заяв до різних структур. Звісно, це не вирішує всі проблеми. Поза тим, завдяки їх роботі маємо понад 70 кримінальних проваджень. Не журналістських, а вже офіційних рослідувань.

Іноді нам закидають, що якусь справу ми показали і забули. Вважайте, що сьогодні ми відповідаємо на ці закиди

Читайте також: Які депутати хотіли дозволити Ахметову недоплатити 3 мільярди гривень податків

Нагадаємо тільки про кілька найбільш гучних проваджень.

Керівник Нацгвардії обміняв квартир на 200 мільйонів гривень на квартири ціною у 100 мільйонів гривень. Про жодні наслідки для Юрія Аллерова не чути, але за два тижні після ефіру розслідування по цій справі почало НАБУ.


Керівник Нацгвардії Юрій Аллеров

Військова служба транспорту віддала забудовнику цілий квартал землі під будівництво житла за програмою "Житло для військових". Щоправда, військовим там дісталось аж 3% квартир. У квітні НАБУ відкрило провадження. Втім, поки результатів не оприлюднювали.

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо замаху на привласнення корисних копалин в особливо великих розмірах – і стосовно компанії, яка отримала дозволи на розробку літію, і щодо чиновників служби Держгеології, які цим дозволам "посприяли".


Складна схема учасників "замаху на приваласнення" корисних копалин України

Жоден сюжет про квартири чи машини чиновників за важливістю не порівняти із загрозою втрати родовищ корисних копалин, потрібних усій країні.

Читайте також: Які зустрічі приховує скандальний суддя з господарських питань Ємельянов: деталі розслідування

За півроку команда "Наші гроші" написала понад 400 заяв, 75 з них перетворились на кримінальні провадження або тендерні зміни. Зокрема, вісім років вимагає прокуратура для фігуранта справи про розпил коштів на Укрзалізниці, завершено справу проти судді, який приховав квартири у центрі, дійшла до розгляду справа проти нардепа-радикала, а тендерів скасували на 40 мільйонів тільки за минулий місяць.

Більше про махінації з футбольними полями і спроби втечі від журналістів – дивіться в програмі "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Теги: Новини політики Гроші Новини України Наші гроші Корупція Розслідування НАБУ Шахрайство журналісти Верховна Рада
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук