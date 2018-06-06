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Из оккупированного Донецка перестали вывозить мусор из-за нехватки топлива

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В Донецке не вывозят мусор
В Донецке не вывозят мусор / www.ednist.info

Жители Донецка жалуются, что из-за дефицита топлива в Донецке перестали вывозить мусор.

Как сообщает Depo.Донбас.

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В последнее время в оккупированном Донецке наблюдается катастрофический дефицит топлива. Помимо повышения цен и других неудобств, дончане столкнулись еще и с мусором, в котором погряз город.

"Оказывается, ООО Громада из-за отсутствия топлива уже 4 дня не вывозит мусор в окрестностях Донецка", – сообщили в "ДНР", уточнив, что мусор не вывозится не только из окрестностей, но и из центра города.

Скрин telegram-канала "Донецкий абориген"

"Почему наше политическое руководство ничего не делает, кроме того, что целый месяц тыкают друг в друга пальцем?" – задались вопросом любители "русского мира", уточнив, что их "республика" стала посмешищем для Украины и "всего мира".

Теги: Новости Украины Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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