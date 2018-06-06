З окупованого Донецька перестали вивозити сміття через нестачу палива
Мешканці Донецька скаржаться, що через дефіцит палива в Донецьку перестали вивозити сміття.
Як повідомляє Depo.Донбас.
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Останнім часом в окупованому Донецьку спостерігається катастрофічний дефіцит палива. Крім підвищення цін та інших незручностей, донеччани зіткнулися ще й зі сміттям, в якому загрузло місто.
"Виявляється, ТОВ Громада через відсутність палива вже 4 дні не вивозить сміття на околицях Донецька", – повідомили з "ДНР", уточнивши, що сміття не вивозиться не тільки з околиць, а й з центру міста.
Скрін telegram-каналу "Донецький абориген"
"Чому наше політичне керівництво нічого не робить, крім того, що цілий місяць тикають один в одного пальцем?" – задалися питанням любителі "русского мира", уточнивши, що їх "республіка" стала посміховиськом для України і "всього світу".