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З окупованого Донецька перестали вивозити сміття через нестачу палива

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У Донецьку не вивозять сміття
У Донецьку не вивозять сміття / www.ednist.info

Мешканці Донецька скаржаться, що через дефіцит палива в Донецьку перестали вивозити сміття.

Як повідомляє Depo.Донбас.

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Останнім часом в окупованому Донецьку спостерігається катастрофічний дефіцит палива. Крім підвищення цін та інших незручностей, донеччани зіткнулися ще й зі сміттям, в якому загрузло місто.

"Виявляється, ТОВ Громада через відсутність палива вже 4 дні не вивозить сміття на околицях Донецька", – повідомили з "ДНР", уточнивши, що сміття не вивозиться не тільки з околиць, а й з центру міста.


Скрін telegram-каналу "Донецький абориген"

"Чому наше політичне керівництво нічого не робить, крім того, що цілий місяць тикають один в одного пальцем?" – задалися питанням любителі "русского мира", уточнивши, що їх "республіка" стала посміховиськом для України і "всього світу".

Теги: Новини України Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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