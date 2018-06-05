На Донеччині кинули три гранати у житловий будинок: фото наслідків

У вівторок, 5 червня, близько 2 години ночі у Лимані, що у Донецькій області, невідомі кинули три гранати у будинок, де мешкають 4 особи. Внаслідок вибухів частково пошкоджено помешкання та два автомобіля. Постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Повідомлення про подію надійшло в чергову частину Лиманського відділення поліції від сина власника будинку. 36-річний чоловік повідомив, що надворі пролунало три хлопки, схожі на вибухи. В цей час вдома знаходилися його батьки та брат,

– зазначають у поліції.

Попередньо встановлено, що невідомі кинули на подвір’я три гранати, одна з яких розірвалася на горищі будинку. Пошкоджено вікна та два автомобілі, що знаходилися у дворі. Речові докази вилучено.

Поліція перевіряє всі можливі версії скоєння злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).



У Лимані невідомі кинули на подвір’я три гранати, одна з яких розірвалася на горищі будинку



Внаслідок вибухів частково пошкоджено помешкання та два автомобіля





Внаслідок вибухів пошкоджено автомобілі