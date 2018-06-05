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На Донетчине бросили три гранаты в жилой дом: фото последствий

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На Донетчине бросили три гранаты в жилой дом
На Донетчине бросили три гранаты в жилой дом / Фото пресс-службы полиции

Во вторник, 5 июня, около 2 часов ночи в Лимане, что в Донецкой области, неизвестные бросили три гранаты в дом, где живут 4 человека. В результате взрывов частично повреждены квартира и два автомобиля. Пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лиманского отделения полиции от сына владельца дома. 36-летний мужчина сообщил, что на улице раздалось три хлопка, похожие на взрывы. В это время дома находились его родители и брат,
– отмечают в полиции.

Предварительно установлено, что неизвестные бросили во двор три гранаты, одна из которых разорвалась на чердаке дома. Повреждены окна и два автомобиля, находившиеся во дворе. Вещественные доказательства изъяты.

Полиция проверяет все возможные версии совершения преступления. По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

В Лимане неизвестные бросили во двор три гранаты, одна из которых разорвалась на чердаке дома


В результате взрывов частично повреждены квартира и два автомобиля


В результате взрывов повреждены автомобили

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Полиция Новости Донецка Оружие
Источник: 24 Канал
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