На Донетчине бросили три гранаты в жилой дом: фото последствий

Во вторник, 5 июня, около 2 часов ночи в Лимане, что в Донецкой области, неизвестные бросили три гранаты в дом, где живут 4 человека. В результате взрывов частично повреждены квартира и два автомобиля. Пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лиманского отделения полиции от сына владельца дома. 36-летний мужчина сообщил, что на улице раздалось три хлопка, похожие на взрывы. В это время дома находились его родители и брат,

– отмечают в полиции.

Предварительно установлено, что неизвестные бросили во двор три гранаты, одна из которых разорвалась на чердаке дома. Повреждены окна и два автомобиля, находившиеся во дворе. Вещественные доказательства изъяты.

Полиция проверяет все возможные версии совершения преступления. По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

В Лимане неизвестные бросили во двор три гранаты, одна из которых разорвалась на чердаке дома



В результате взрывов частично повреждены квартира и два автомобиля



В результате взрывов повреждены автомобили