Из плена оккупантов удалось освободить украинца
Из тюрьмы в Луганской области удалось освободить украинца, который должен был выйти на свободу в 2014 году.
Об этом в Facebook сообщил представитель омбудсмена Украины на Донбассе Павел Лисянский.
Он отметил, что из-за войны в Донбассе узника не выпустили и незаконно удерживали вплоть до июня 2018.
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Имени мужчины Лисянский не назвал.
Источник: 24 Канал
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