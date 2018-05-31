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Обмен пленными: Геращенко отметила, сколько своих граждан Россия отказывается забирать назад

95 Читати новину українською
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко / dpchas.com.ua

Россия сначала посылает своих граждан воевать на Донбасс, а потом совсем не интересуется их судьбами.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразила первый вице-спикер Верховной Рады и представительница Украины в гуманитарной подгруппе минских переговоров Ирина Геращенко.

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По ее словам, украинская сторона ожидает продолжения процесса обмена заложниками еще с января 2018 года, однако Россия откровенно тормозит этот процесс, отказываясь обменивать своих же граждан на украинских политзаключенных и военных.

"Во время вчерашней встречи в Минске еще раз и в гуманитраний подгруппе, и в трехсторонней контактной группе мы обратились к представителям российской стороны, в частности и Борису Грызлову, который представляет Россию в трехстороннем контактной группе, с прямым вопросом: "Собирается ли Российская Федерация как-то заниматься судьбой тех 23 россиян, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности и суверенитета нашего государства?" Украина готова передать их Москве в обмен на освобождение украинских политзаключенных. И речь также идет об Олеге Сенцове и Александре Кольченко. Мы не просто обеспокоены голодовкой украинцев, мы считаем, что это вопиющая тема, о которой должен сегодня говорить весь мир", – сказала Геращенко.

Она подчеркнула, что Украина требует освобождения и Карпюк, и Клыха, и Выговского, и Гриба, и Панова. И этот список можно продолжать, потому что речь идет о более чем 60 людях в тюрьмах России, и десятках заложников на оккупированной территории.

Позиция российской Федерации очень странная. Они сказали, мол, да, это граждане России, но они проживали в так называемых "республиках" и поэтому они включаются в списки ОРДЛО. Очевидно, что все это свидетельствует только об одном – Россия сначала посылает своих граждан воевать на Донбасс, а потом совсем не интересуется их судьбами,
– отметила первая вице-спикерка.

Геращенко добавила, что Украина хочет передать этих 23-х россиян РФ до начала Мундиаля, чтобы из России отпустили незаконно задержанных и осужденных граждан Украины. А также, чтобы это дало толчок к освобождению украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Минские договоренности Ирина Геращенко Минск Обмен пленными
Источник: 24 канал
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