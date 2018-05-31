Обмін полоненими: Геращенко вказала, скількох своїх громадян Росія відмовляється забирати назад

Росія спочатку посилає своїх громадян воювати на Донбас, а потім зовсім не переймається їх долями.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловила перша віце-спікерка Верховної Ради та представниця України в гуманітарній підгрупі мінських переговорів Ірина Геращенко.

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За її словами, українська сторона чекає на продовження процесу обміну заручниками ще з січня 2018 року, проте Росія відверто гальмує цей процес, відмовляючись обмінювати своїх же громадян на українських політв'язнів та військових.

"Під час вчорашньої зустрічі у Мінську ще раз і в гуманітраній підгрупі, і в тристоронній контактній групі ми звернулися до представників російської сторони, зокрема і до Бориса Гризлова, який репрезентує Росію в тристоронній контактній групі, з прямим запитанням: "Чи збирається Російська Федерація якось опікуватись долею тих 23 росіян, які засуджені в Україні за злочини проти територіальної цілісності та суверенітету нашої держави?" Україна готова передати їх Москві в обмін на звільнення українських політв'язнів. І мова також йде про Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Ми не просто занепокоєні голодуванням українців, ми вважаємо, що це кричуща тема, про яку має сьогодні говорити весь світ", – сказала Геращенко.

Вона підкреслила, що Україна вимагає звільнення і Карп'юка, і Клиха, і Виговського, і Гриба, і Панова. І цей список можна продовжувати, тому що мова йде про більше, ніж 60 осіб у тюрмах Росії, та десятки заручників на окупованій території.

Позиція російської Федерації дуже дивна. Вони сказали, мовляв, так, це громадяни Росії, але ж вони проживали у так званих "республіках" і тому вони включаються у списки ОРДЛО. Очевидно, що все це свідчить тільки про одне – Росія спочатку посилає своїх громадян воювати на Донбас, а потім зовсім не переймається їх долями,

– зазначила перша віце-спікерка.

Геращенко додала, що Україна хоче передати цих 23-х росіян РФ до початку Мундіалю, аби з Росії відпустили незаконно затриманих і засуджених громадян України. А також, щоб це дало поштовх звільненню українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

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