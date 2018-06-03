З полону окупантів вдалося визволити українця
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З в’язниці у Луганській області вдалося визволити українця, який мав вийти на свободу 2014 року.
Про це у Facebook повідомив представник омбудсмена України на Донбасі Павло Лисянський.
Він зазначив, що через війну на Донбасі в’язня не випустили і незаконно утримували аж до червня 2018-го.
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Імені чоловіка Лисянський не назвав.
Джерело: 24 Канал
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