Из реки вытащили тело молодого парня в Кропивницком

4 августа в Кропивницком на Новониколаевском пляже реки Ингул было обнаружено тело юноши. Как выяснилось, это местный житель 2003 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в области.

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Как выяснилось, погибший родился в 2003 году

"4 августа в 12:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Новониколаевском пляже реки Ингул в Кропивницком обнаружено тело погибшего юноши. Спасатели водолазно-спасательного отделения АРЗСП Управления ГСЧС в области достали тело погибшего из водоема. Им оказался местный житель 2003 года рождения. Причина и обстоятельства гибели молодого человека устанавливаются", – отмечают спасатели.



Причини и обстоятельства трагедии устанавливаются

Напомним, недавно в Одессе на одном из центральных пляжей с пирса смыло в море мужчину.