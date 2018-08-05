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Из реки вытащили тело молодого парня в Кропивницком

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В Кропивницком на Новониколаевском пляже утонул юноша
В Кропивницком на Новониколаевском пляже утонул юноша / ГСЧС

4 августа в Кропивницком на Новониколаевском пляже реки Ингул было обнаружено тело юноши. Как выяснилось, это местный житель 2003 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в области.

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Кропивницький, потопельник, жертви, трагедія, юнак
Как выяснилось, погибший родился в 2003 году

"4 августа в 12:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Новониколаевском пляже реки Ингул в Кропивницком обнаружено тело погибшего юноши. Спасатели водолазно-спасательного отделения АРЗСП Управления ГСЧС в области достали тело погибшего из водоема. Им оказался местный житель 2003 года рождения. Причина и обстоятельства гибели молодого человека устанавливаются", – отмечают спасатели.

Кропивницький, потопельник, жертви, трагедія, юнак
Причини и обстоятельства трагедии устанавливаются 

Напомним, недавно в Одессе на одном из центральных пляжей с пирса смыло в море мужчину.

Теги: Новости Украины Жертвы ГСЧС Новости Кропивницкого
Источник: 24 канал
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