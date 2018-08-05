Из реки вытащили тело молодого парня в Кропивницком
4 августа в Кропивницком на Новониколаевском пляже реки Ингул было обнаружено тело юноши. Как выяснилось, это местный житель 2003 года рождения.
Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в области.
Читайте также: Сколько человек утонуло с начала августа: спасатели обнародовали жуткие цифры
Как выяснилось, погибший родился в 2003 году
"4 августа в 12:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Новониколаевском пляже реки Ингул в Кропивницком обнаружено тело погибшего юноши. Спасатели водолазно-спасательного отделения АРЗСП Управления ГСЧС в области достали тело погибшего из водоема. Им оказался местный житель 2003 года рождения. Причина и обстоятельства гибели молодого человека устанавливаются", – отмечают спасатели.
Причини и обстоятельства трагедии устанавливаются
Напомним, недавно в Одессе на одном из центральных пляжей с пирса смыло в море мужчину.