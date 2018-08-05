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З річки витягнули тіло молодого хлопця у Кропивницькому

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У Кропивницькому на на Новомиколаївському пляжі потонув юнак
У Кропивницькому на на Новомиколаївському пляжі потонув юнак / ДСНС

4 серпня у Кропивницькому на Новомиколаївському пляжі річки Інгул було виявлено тіло юнака. Як з'ясувалося, це місцевий житель 2003 року народження.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у області.

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Кропивницький, потопельник, жертви, трагедія, юнак
Як з'ясувалося, загиблий народився у 2003 році  

"4 серпня о 12:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Новомиколаївському пляжі річки Інгул у Кропивницькому виявлено тіло загиблого юнака. Рятувальники водолазно-рятувального відділення АРЗСП Управління ДСНС в області дістали тіло загиблого з водойми. Ним виявився місцевий житель 2003 року народження. Причина та обставини загибелі хлопця встановлюються", – зазначають рятувальники.

Кропивницький, потопельник, жертви, трагедія, юнак
Причини та обставини трагедії наразі встановлюються 

Нагадаємо, нещодавно в Одесі на одному із центральних пляжів з пірсу змило у море чоловіка.

Теги: Новини України Жертви Новини Кропивницького ДСНС
Джерело: 24 канал
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