З річки витягнули тіло молодого хлопця у Кропивницькому

4 серпня у Кропивницькому на Новомиколаївському пляжі річки Інгул було виявлено тіло юнака. Як з'ясувалося, це місцевий житель 2003 року народження.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у області.

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Як з'ясувалося, загиблий народився у 2003 році

"4 серпня о 12:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Новомиколаївському пляжі річки Інгул у Кропивницькому виявлено тіло загиблого юнака. Рятувальники водолазно-рятувального відділення АРЗСП Управління ДСНС в області дістали тіло загиблого з водойми. Ним виявився місцевий житель 2003 року народження. Причина та обставини загибелі хлопця встановлюються", – зазначають рятувальники.



Причини та обставини трагедії наразі встановлюються

Нагадаємо, нещодавно в Одесі на одному із центральних пляжів з пірсу змило у море чоловіка.