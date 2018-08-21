Из США депортировали выходца из Украины, который сотрудничал с нацистами

Из Соединенных Штатов Америки в Германию депортировали бывшего надзирателя нацистского концлагеря, выходца из Украины Якова Палия.

Об этом говорится в сообщении на сайте минюста США, передает Европейская Правда.

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"Яков Палий, бывший надзиратель трудового лагеря в оккупированной Германией Польше, а после войны - житель Квинса, Нью-Йорк, был передан Иммиграционной и таможенной полицией США Германии. Иммиграционная и таможенная полиция выслала Палия на основании соответствующего ордера министерства юстиции от 2004 года", – написали в сообщении.

Соединенные Штаты никогда не будут безопасной гаванью для тех, кто принимал участие в зверствах, военных преступлениях и нарушениях прав человека,

– заявил генпрокурор США Джефф Сешнс.

Он подчеркнул, что Яков Палий врал про свое нацистское прошлое, чтобы иммигрировать в США и получить американское гражданство. Сешнс заявил, что 95-летний Палий стал 67 бывшим нацистом, высланным из США.

Яков Палий родился на территории Польши, которая сейчас является частью Украины. Он иммигрировал в США в 1949 году и получил гражданство в 1957 году.

В 2003 году стало известно, что во время войны он служил в охране нацистского концентрационного лагеря Травники в оккупированной Польше. Федеральный судья США отозвал гражданство Палия, а через год был издан ордер на его депортацию. В 2005 году апелляция Палия на решение суда была отклонена.

Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США депортировали 95-летнего Палия из его дома в Нью-Йорке в понедельник.

Пока неизвестно, грозит ли Палию судебное преследование в Германии, которая ранее отказывалась принимать его, поскольку он не является немецким гражданином.