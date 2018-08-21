Украина получит от США большие катера береговой охраны, – посол

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что государство намерено получить от Соединенных Штатов катера береговой охраны типа Island для использования их в Черном море.

Об этом Чалый заявил 21 августа на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".



"Сейчас как раз экспертные группы работают над подготовкой соответствующего соглашения о передаче таких катеров, и я надеюсь, что мы завершим успешно этот процесс – мы получим усиление", – рассказал посол.

Читайте также: Украина получила от США станции контрбатарейной борьбы

Вы видите, какая сложная ситуация – Россия наращивает свое давление, и нам нужно срочно и свои производить и получать дополнительные возможности... Но кроме того, это пилотный проект для того, чтобы внедрить схему прямых поставок, прямых закупок, потому что все, что мы получаем сегодня от США, идет как помощь военно-техническая с одной стороны, с другой – коммерческие проекты,

– рассказал Чалый.

Он отметил, что в случае, если такой проект удастся воплотить в жизнь, то Украина сможет закупать современное вооружение у США: "То есть это совершенно новый уровень, которого не было никогда и который США применяют только со своими союзниками".



Посол отметил, что сейчас говорится о передаче 2 катеров класса Island.



"Если сравнить с нашими, которые сейчас на службе в Черном море, то это большие корабли, это действительно большие возможности", – отметил дипломат.



При этом он добавил, что процесс получения катеров не будет быстрым.



"Это не будет быстро... но я могу сказать, что в этом году мы получим уже на них права. Далее их надо оборудовать, подготовить, вооружение, а потом они уже входят в процесс обучения команды, а затем все это запускается. То есть это займет время. Я бы сказал, это вопрос месяцев, а не дней", – добавил Чалый.

К слову, ранее стало известно, что украинские военные получат снайперские винтовки LRT-3 от канадской компании PGW Defense Technologies. Уже подтвержден соответствующий договор о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов.