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Україна отримає від США великі катери берегової охорони, – посол

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Катери берегової охорони Island
Катери берегової охорони Island / Foto-i-mir.ru

Посол України у США Валерій Чалий заявив, що держава має намір отримати від Сполучених Штатів катери берегової охорони типу Island для використання їх в Чорному морі.

Про це Чалий заявив 21 серпня на прес-конференції в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зараз якраз експертні групи працюють над підготовкою відповідної угоди про передачу таких катерів, і я сподіваюся, що ми завершимо успішно цей процес – ми отримаємо посилення", – розповів посол.

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Ви бачите, яка складна ситуація – Росія нарощує свій тиск, і нам потрібно терміново і свої виробляти, і отримувати додаткові можливості... Але крім того, це пілотний проект для того, щоб впровадити схему прямих поставок, прямих закупівель, тому що все, що ми отримуємо на сьогодні від США, йде як допомога військово-технічна з одного боку, з іншого – комерційні проекти,
– розповів Чалий.

Він зазначив, що у разі, якщо такий проект вдасться втілити в життя, то Україна зможе закуповувати сучасніше озброєння у США: "Тобто це абсолютно новий рівень, якого не було ніколи і який США застосовують тільки зі своїми союзниками".

Посол зазначив, що зараз мовиться про передачу 2 катерів класу Island.

"Якщо порівняти з нашими, які зараз на службі в Чорному морі, то це великі кораблі, це справді великі можливості", – зазначив дипломат.

При цьому він додав, що процес отримання катерів не буде швидким.

"Це не буде швидко... але я можу сказати, що в цьому році ми отримаємо вже на них права. Далі їх треба обладнати, підготувати, озброєння, а потім вони вже входять у процес навчання команди, а потім все це запускається. Тобто це займе час. Я б сказав, це питання місяців, а не днів", – додав Чалий.

До слова, раніше стало відомо, що українські військові отримають снайперські гвинтівки LRT-3 від канадської компанії PGW Defense Technologies. Вже підтверджено відповідний договір про постачання далекобійних снайперських гвинтівок на суму близько 770 тисяч доларів.

Теги: Новини України Новини США Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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