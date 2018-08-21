З США депортували вихідця з України, який співпрацював з нацистами

З Сполучених Штатів Америки до Німеччини депортували колишнього наглядача нацистського концтабору, вихідця з України Якова Палія.

Про це йдеться у повідомленні на сайті мін’юсту США, передає Європейська Правда.

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"Яків Палій, колишній наглядач трудового табору в окупованій Німеччиною Польщі, а після війни - мешканець Квінса, Нью-Йорк, був переданий Імміграційною та митною поліцією США Німеччині. Імміграційна та митна поліція вислала Палія на підставі відповідного ордеру міністерства юстиції від 2004 року" – написали у повідомленні.

Сполучені Штати ніколи не будуть безпечною гаванню для тих, хто брав участь у звірствах, військових злочинах та порушеннях прав людини,

– заявив генпрокурор США Джеф Сешнс.

Він наголосив, що Яків Палій брехав про своє нацистське минуле, щоб іммігрувати до США та отримати американське громадянство. Сешнс заявив, що 95-річний Палій став 67 колишнім нацистом, висланим з США.

Яків Палій народився на території Польщі, яка нині є частиною України. Він іммігрував до США у 1949 році та отримав громадянство у 1957 році.

У 2003 році стало відомо, що під час війни він служив в охороні нацистського концентраційного табору Травники в окупованій Польщі. Федеральний суддя США відкликав громадянство Палія, а через рік був виданий ордер на його депортацію. У 2005 році апеляція Палія на рішення суду була відхилена.

Співробітники Імміграційної і митної поліції США депортували 95-річного Палія з його будинку в Нью-Йорку в понеділок.

Поки невідомо, чи загрожує Палієві судове переслідування в Німеччині, яка раніше відмовлялася приймати його, оскільки він не є німецьким громадянином.