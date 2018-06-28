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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Из Туркменистана не выпускают граждан моложе 40 лет

113 Читати новину українською
Туркменистан
Туркменистан / advantour.com

Власти Туркменистана отказывается выпускать за границу граждан страны моложе 40 лет.

Об этом сообщает туркменская редакция Радио Свобода.

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По словам жителей районов Сапармират Туркменбаши, обратившихся в миграционную службу за разрешением необходимым для получения туристической визы, чиновники учреждения отказали в выдаче справки, объяснив наличием "распоряжения сверху" о новом возрастном ограничении до 40 лет.

"На вопрос о причинах запрета, сказали, что в велаяте не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете, кто же работать будет", – рассказал житель региона.

Редакция отмечает, что им не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию. Власти Туркменистана официально не объявляли о введении ограничений. Однако, журналистам продолжают поступать сведения о трудностях, с которыми сталкиваются жители Туркменистана при выезде из страны.

Теги: Новости политики Туркменистан
Источник: 24 Канал
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