З Туркменістану не випускають громадян молодше 40 років

Влада Туркменістану відмовляється випускати за кордон громадян країни молодше 40 років.

Про це повідомляє туркменська редакція Радіо Свобода.

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За словами жителів районів Сапармират Туркменбаші, які звернулися до міграційної служби за дозволом необхідним для отримання туристичної візи, чиновники установи відмовили у видачі довідки, пояснивши наявністю "розпорядження зверху" про новий вікового обмеження до 40 років.

"На питання про причини заборони, сказали, що в велаяті не залишилося нікого здатного працювати. Сказали, що якщо ви всі поїдете, хто ж працювати буде", – розповів мешканець регіону.

Редакція зазначає, що їм не вдалося підтвердити або спростувати цю інформацію. Влада Туркменістану офіційно не оголошувала про введення обмежень. Однак, журналістам продовжуть надходити відомості про труднощі, з якими стикаються жителі Туркменістану при виїзді з країни.