Из Украины хотели вывезти в Россию самовары и статуэтки времен СССР

Два самовара 19 века и 8 статуэток времен бывшего СССР правонарушитель пытался переместить через границу на территорию России. Украинские пограничники его задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Пограничники Сумского отряда во время патрулирования в районе населенного пункта Поповка Великописаревского района помешали незаконному перемещению через государственную границу вероятно исторически ценных предметов, в частности, двух самоваров 19 века и 8 статуэток времен бывшего СССР,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие предварительно установили, что товар правонарушители, вероятно, планировали переместить через границу на территорию России.

Сейчас найденные предметы доставили в пограничное подразделение и в установленном порядке передадут работникам фискальной службы. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.