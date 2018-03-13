Из Украины хотели вывезти в Россию самовары и статуэтки времен СССР
Два самовара 19 века и 8 статуэток времен бывшего СССР правонарушитель пытался переместить через границу на территорию России. Украинские пограничники его задержали.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Читайте также: В Украине задержали криминального авторитета Сумбата Тбилисского
Пограничники Сумского отряда во время патрулирования в районе населенного пункта Поповка Великописаревского района помешали незаконному перемещению через государственную границу вероятно исторически ценных предметов, в частности, двух самоваров 19 века и 8 статуэток времен бывшего СССР,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие предварительно установили, что товар правонарушители, вероятно, планировали переместить через границу на территорию России.
Сейчас найденные предметы доставили в пограничное подразделение и в установленном порядке передадут работникам фискальной службы. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.