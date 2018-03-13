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З України хотіли вивезти до Росії самовари та статуетки часів СРСР

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самовари та статуетки часів СРСР хотіли вивезти до Росії
самовари та статуетки часів СРСР хотіли вивезти до Росії / фото з відкритих джерел

Два самовари 19 століття і 8 статуеток часів колишнього СРСР правопорушник намагався перемістити через кордон на територію Росії. Українські прикордонники його затримали.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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Прикордонники Сумського загону під час патрулювання в районі населеного пункту Поповка Великописарівського району завадили незаконному переміщенню через державний кордон ймовірно історично цінних предметів, зокрема, двох самоварів 19 століття і 8 статуеток часів колишнього СРСР,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці попередньо встановили, що товар правопорушники, ймовірно, планували перемістити через кордон на територію Росії.

Наразі знайдені предмети доставили до прикордонного підрозділу та в установленому порядку передадуть працівникам фіскальної служби. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до зазначеної протиправної діяльності.

Теги: Новини України Україна – Росія Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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