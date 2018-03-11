В Україні затримали кримінального авторитета Сумбата Тбіліського

11 березня прикордонники затримали громадянина Грузії, добре відомого у кримінальному середовищі за прізвиськом Сумбат Тбіліський. Він намагався незаконно потрапити на територію Росії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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"У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці Харківського загону за 50 метрів від державного кордону виявили та затримали іноземця без документів, який намагався незаконно потрапити на територію РФ. Як з’ясувалось, затриманий є кримінальним авторитетом, відомий за прізвиськом Сумбат Тбіліський", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка розшукували українські правоохоронні органи за можливу причетність до протиправної діяльності на території України. Тікаючи від українського правосуддя, іноземець намагався незаконно перетнути державний кордон поза пунктом пропуску.

Громадянина Грузії передано представникам Нацполіції.