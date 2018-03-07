У Держприкордонслужбі розповіли про спроби спецслужб Росії викрасти українських прикордонників

Російські спецслужби тричі намагалися викрасти українських прикордонників. Ці спроби були вчинені після того, як у червні 2017 року на території України були затримані 2 працівників ФСБ Росії.

Про це в коментарі "Громадському радіо" розповів речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Ми неодноразово отримували інформацію з різних джерел, що російські спецслужби отримали вказівку захопити у полон 2 прикордонників. Щонайменше 3 спроби ми попередили на ділянці Луганського, Харківського і Сумського загонів", – розповів Слободян.

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При цьому він зазначив, що четверта спроба російських спецслужб виявилася вдалою. Так, 3 жовтня 2017 року на Сумщині були викрадені українські прикордонники Ігор Дзюбак та Богдан Марцон. У Москві їх взяли під варту на 2 місяці та звинуватили у незаконному перетині кордону.

"Їх викрали з території України 3 жовтня на ділянці Сумського прикордонного загону. У тому, що їх викрали у нас немає жодних сумнівів", – наголосив представник ДПСУ.

Нагадаємо, 2 березня Росія передала Україні викрадених спецслужбами РФ прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака в обмін на двох співробітників російської ФСБ.