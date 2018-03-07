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В Госпогранслужбе рассказали о попытках спецслужб России похитить украинских пограничников

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Российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников
Российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников / Фото из открытых источников

Российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников. Эти попытки были совершены после того, как в июне 2017 года на территории Украины были задержаны 2 работника ФСБ России.

Об этом в комментарии "Громадському радио" рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Мы неоднократно получали информацию из разных источников, что российские спецслужбы получили указание захватить в плен 2 пограничников. По меньшей мере 3 попытки мы предупредили на участке Луганского, Харьковского и Сумского отрядов", – рассказал Слободян.

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При этом он отметил, что четвертая попытка российских спецслужб оказалась удачной. Так, 3 октября 2017 года на Сумщине были похищены украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцон. В Москве их взяли под стражу на 2 месяца и обвинили в незаконном пересечении границы.

"Их похитили с территории Украины 3 октября на участке Сумского пограничного отряда. В том, что их похитили у нас нет никаких сомнений", – подчеркнул представитель ГНАУ.

Напомним, 2 марта Россия передала Украине похищенных спецслужбами РФ пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака в обмен на двух сотрудников российской ФСБ.

Теги: Новости Украины Новости России заложники Госпогранслужба ФСБ Похищение
Источник: 24 Канал
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