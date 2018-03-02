До сих пор пропавшими без вести считаются 4 пограничника, их судьба не решена
На сегодня ни один украинский пограничник не находится в плену. Однако нерешенной остается судьба 4 пограничников, которые считаются пропавшими без вести.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
Отметим, что Россия передала Украине похищенных спецслужбами РФ пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака в обмен на двух сотрудников российской ФСБ.
"Ребята вернулись из плена. Пограничники Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак уже на Родине. Еще две жертвы гибридной российской агрессии. Сейчас ни один из пограничников не находится в плену. Неопределенной остается судьба еще 4 ребят, которые считаются пропавшими без вести", – написал Слободян.
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Источник: 24 Канал
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