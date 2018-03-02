Досі зниклими безвісти вважаються 4 прикордонників, їх доля невідома

На сьогодні жоден український прикордонник не перебуває в полоні. Проте не з'ясованою залишається доля 4 прикордонників, які вважаються зниклими безвісти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Зазначимо, що Росія передала Україні викрадених спецслужбами РФ прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака в обмін на двох співробітників російської ФСБ.

"Хлопці повернулися з полону. Прикордонники Богдан Марцонь та Ігор Дзюбак вже на Батьківщині. Ще дві жертви гібридної російської агресії. Зараз жоден із прикордонників не перебуває у полоні. Невизначеною залишається доля ще 4 хлопців, які вважаються зниклими безвісти", – написав Слободян.

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