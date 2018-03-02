Як відбувався обмін прикордонників: з'явилося відео

Офіцерів обміняли на двох заблукалих працівників Федеральної служби безпеки РФ.

Про це повідомила у ефір 24 Каналу Анна Черненко.

Обмін відбувся на території пункту пропуску "Гоптівка" на україно-російському кордоні. Незабаром додому повернуться Ігор Дзюбак та Богдан Марцонь.

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В полоні Росії вони були майже 4 місяці. Увесь цей час вони перебували в СІЗО. Після переїзду та процедури обміну на питання журналістів відповідали дуже лаконічно, проте сказали, що одного з них тримали в камері разом із росіянами. На питання про умови, відповіли так: "А як можуть утримувати бранців у СІЗО?". Тут висновки варто зробити кожному окремо.

На прямому зв'язку вони поспілкувалися з Президентом України Петром Порошенком, і після Харкова, їхні вертольоти відправлять їх до Києва, де на них уже чекають їхні рідні. Наступного місяця чоловіки проходитимуть реабілітацію, а далі обов'язково повернуться служити в прикордонне відомство.

Нагадаємо, прикордонники зникли на Сумщині, у жовтні, 2017 року. Тоді російські служби заявили, що вони, мовляв, перетнули державну межу, і їх за це затримали. Проте, українські служби переконані – прикордонників викрали. Обміняли їх на двох праціників ФСБ – Володимира Кузнєцова та Аскара Когуба. Їх у червні затримали у Херсонській області, на березі Перекопської затоки. Тоді офіційно Москва заявила, що вони просто заблукали.