Как происходил обмен пограничников: появилось видео

Офицеров обменяли на двоих заблудившихся работников Федеральной службы безопасности РФ.

Об этом сообщила в эфире 24 Канала Анна Черненко.

Обмен состоялся на территории пункта пропуска "Гоптовка" на украино-российской границе. Скоро домой вернутся Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь.

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В плену России они были почти 4 месяца. Все это время они находились в СИЗО. После переезда и процедуры обмена на вопросы журналистов отвечали очень лаконично, однако сказали, что одного из них держали в камере вместе с россиянами. На вопрос об условиях, ответили так: "А как могут удерживать пленников в СИЗО?". Здесь выводы следует сделать каждому отдельно.

На прямой связи они пообщались с Президентом Украины Петром Порошенко, и после Харькова, вертолеты отправят их в Киев, где их уже ждут родные. В следующем месяце мужчины будут проходить реабилитацию, а дальше обязательно вернутся служить в пограничное ведомство.

Напомним, пограничники исчезли на Сумщине, в октябре 2017 года. Тогда российские службы заявили, что они, мол, пересекли государственную границу, и их за это задержали. Однако, украинские службы убеждены – пограничников похитили. Обменяли их на двоих сотрудников ФСБ – Владимира Кузнецова и Аскара Когуба. Их в июне задержали в Херсонской области, на берегу Перекопской заливы. Тогда официально Москва заявила, что они просто заблудились.