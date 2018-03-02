15:54
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как происходил обмен пограничников: появилось видео

13:21, 2 марта 1999 Читати новину українською

Офицеров обменяли на двоих заблудившихся работников Федеральной службы безопасности РФ.

Об этом сообщила в эфире 24 Канала Анна Черненко.

Обмен состоялся на территории пункта пропуска "Гоптовка" на украино-российской границе. Скоро домой вернутся Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь.

Читайте также: Россия вернула похищенных украинских пограничников в обмен на сотрудников ФСБ

В плену России они были почти 4 месяца. Все это время они находились в СИЗО. После переезда и процедуры обмена на вопросы журналистов отвечали очень лаконично, однако сказали, что одного из них держали в камере вместе с россиянами. На вопрос об условиях, ответили так: "А как могут удерживать пленников в СИЗО?". Здесь выводы следует сделать каждому отдельно.

На прямой связи они пообщались с Президентом Украины Петром Порошенко, и после Харькова, вертолеты отправят их в Киев, где их уже ждут родные. В следующем месяце мужчины будут проходить реабилитацию, а дальше обязательно вернутся служить в пограничное ведомство.

Напомним, пограничники исчезли на Сумщине, в октябре 2017 года. Тогда российские службы заявили, что они, мол, пересекли государственную границу, и их за это задержали. Однако, украинские службы убеждены – пограничников похитили. Обменяли их на двоих сотрудников ФСБ – Владимира Кузнецова и Аскара Когуба. Их в июне задержали в Херсонской области, на берегу Перекопской заливы. Тогда официально Москва заявила, что они просто заблудились.

Теги: Новости Украины Новости России Госпогранслужба ФСБ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
246
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
998
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук