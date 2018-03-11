В Украине задержали криминального авторитета Сумбата Тбилисского

11 марта пограничники задержали гражданина Грузии, хорошо известного в криминальной среде по прозвищу Сумбат Тбилисский. Он пытался незаконно попасть на территорию России.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"В ходе реализации оперативной информации правоохранители Харьковского отряда в 50 метрах от государственной границы обнаружили и задержали иностранца без документов, который пытался незаконно попасть на территорию РФ. Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известным по прозвищу Сумбат Тбилисский", — говорится в сообщении.

Мужчину разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории Украины. Убегая от украинского правосудия, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска.

Гражданин Грузии передан представителям Нацполиции.