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Из Украины теперь будет летать прямой рейс в Канаду

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6 июня Украина запускает первый прямой авиарейс в Канаду
6 июня Украина запускает первый прямой авиарейс в Канаду / izvestia.kiev.ua

Первый прямой рейс "Международных авиалиний Украины" из Киева в Торонто запланирован на 6 июня. Самолет должен вылететь из "Борисполя" в 11:20 и прибыть в крупнейший канадский город в 14:35.

В аэропорту Торонто запланированы торжества по случаю открытия прямого сообщения с Киевом с участием руководителей аэропорта, города и украинской общины, передает "Укринформ" со ссылкой на посольство Украины в Канаде.

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Мы часто говорим, что наши две страны завязаны на небе. Теперь имеем материальное подтверждение. Для канадского или украинского бизнесмена, студента, туриста это означает удобство – Канада становится на расстоянии одного взмаха крыла,
– заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Отмечается, что первый рейс должен вылететь из Борисполя в 11:20 и прибыть в международный аэропорт "Пирсон" в Торонто в 14:35. В Канаде самолет будут встречать посол Украины в Канаде Андрей Шевченко и посол Канады в Украине Роман Ващук.

В "МАУ" информируют о трех еженедельных рейсах по маршруту "Киев – Торонто" в летний период (понедельник, среда, суббота) и 2 – в зимний.

 

Теги: Новости Украины Новости политики авиация Канада
Источник: 24 Канал
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