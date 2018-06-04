Россия резко сократила авиарейсы в оккупированный Крым: известна причина

Российские авиакомпании серьезно сократили количество рейсов в оккупированный Крым, из-за того, что начали ощущать убыточность полетов на полуостров.

Об этом сообщает российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Транспортной клиринговой палаты (ТКП).

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Так, в летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов из РФ на аннексированный полуостров упала на 22,2%, то есть на 551 тысячу мест. В частности, этим летом на крымское направление выставили 2,1 миллиона кресел, а в прошлом году было 2,7 миллиона.

Издание отмечает, что авиаперевозчики начали ощущать убыточность полетов на полуостров, к которой привел ряд факторов – как открытие так называемого Крымского моста, так и резкий, в 1,5-2 раза, рост аэропортовых тарифов в Симферополе.

При этом в аэропорту отмечают, что цены выросли в связи с инвестиционной составляющей – требуется возврат вложений в новую инфраструктуру. В частности, инвестиции в терминал составили 32 миллиарда рублей (13,5 миллиардов гривен), 30% из них дали инвесторы, 70% – кредиты банков.

Наибольшие сокращения сделали "Уральские авиалинии" – на 187 тысяч кресел (39%), Red Wings сократила 64 тысячи кресел (27%), "Аэрофлот" – 51 тысячу (14%), "Россия" – на 74 тысячи (13%), "Глобус" (входит в S7) – на 42 тысячи (13%).