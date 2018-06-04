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Росія різко скоротила авіарейси до окупованого Криму: відома причина

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Російські авіакомпанії скоротили кількість польотів до окупованого Криму
Російські авіакомпанії скоротили кількість польотів до окупованого Криму / Фото з відкритих джерел

Російські авіакомпанії серйозно скоротили кількість рейсів до окупованого Криму, через те, що почали відчувати збитковість польотів на півострів.

Про це повідомляє російська газета "Коммерсантъ" з посиланням на дані Транспортної клірингової палати (ТКП).

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Так, у літньому сезоні ємність планованих авіарейсів з РФ до анексованого півострова впала на 22,2%, тобто на 551 тисячу місць. Зокрема, цього літа на кримському напрямку виставили 2,1 мільйона крісел, а минулого року було 2,7 мільйона.

Видання зазначає, що авіаперевізники почали відчувати збитковість польотів на півострів, до яких призвів ряд чинників – як відкриття так званого Кримського мосту так і різке, у 1,5-2 рази, зростання аеропортових тарифів в Сімферополі.

При цьому, в аеропорту відзначають, що ціни зросли, в зв'язку з інвестиційною складовою – потрібне повернення вкладень в нову інфраструктуру. Зокрема, інвестиції в термінал склали 32 мільярдів рублів (13,5 мільярдів гривень), 30% з них дали інвестори, 70% – кредити банків.

Найбільші скорочення зробили "Уральські авіалінії" – на 187 тисяч крісел (39%), Red Wings скоротила 64 тисяч крісел (27%), "Аерофлот" – 51 тисяч (14%), "Росія" – на 74 тисяч (13%), "Глобус" (входить в S7) – на 42 тисяч (13%). 

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії авіація Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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