З України тепер літатиме прямий рейс до Канади
Перший прямий рейс "Міжнародних авіаліній України" з Києва до Торонто запланований на 6 червня. Літак має вилетіти з "Борисполя" об 11:20 і прибути у найбільше канадське місто о 14:35.
В аеропорту Торонто заплановано урочистості з нагоди відкриття прямого сполучення з Києвом за участю керівників аеропорту, міста та української громади, передає "Укрінформ" з посиланням на посольство України в Канаді.
Читайте також: Росія різко скоротила авіарейси до окупованого Криму: відома причина
Ми часто кажемо, що наші дві країни зав'язані на небі. Тепер маємо матеріальне підтвердження. Для канадського чи українського бізнесмена, студента, туриста це означає зручність – Канада стає на відстані одного помаху крила,
– заявив посол України у Канаді Андрій Шевченко.
Зазначається, що перший рейс має вилетіти з Борисполя об 11:20 і прибути до міжнародного аеропорту "Pearson" у Торонто о 14:35. У Канаді літак зустрічатимуть посол України у Канаді Андрій Шевченко та посол Канади в Україні Роман Ващук.
В "МАУ" інформують про три щотижневі рейси за маршрутом "Київ-Торонто" у літній період (понеділок, середа, субота) та 2 – у зимовий.