З України тепер літатиме прямий рейс до Канади

Перший прямий рейс "Міжнародних авіаліній України" з Києва до Торонто запланований на 6 червня. Літак має вилетіти з "Борисполя" об 11:20 і прибути у найбільше канадське місто о 14:35.

В аеропорту Торонто заплановано урочистості з нагоди відкриття прямого сполучення з Києвом за участю керівників аеропорту, міста та української громади, передає "Укрінформ" з посиланням на посольство України в Канаді.

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Ми часто кажемо, що наші дві країни зав'язані на небі. Тепер маємо матеріальне підтвердження. Для канадського чи українського бізнесмена, студента, туриста це означає зручність – Канада стає на відстані одного помаху крила,

– заявив посол України у Канаді Андрій Шевченко.

Зазначається, що перший рейс має вилетіти з Борисполя об 11:20 і прибути до міжнародного аеропорту "Pearson" у Торонто о 14:35. У Канаді літак зустрічатимуть посол України у Канаді Андрій Шевченко та посол Канади в Україні Роман Ващук.

В "МАУ" інформують про три щотижневі рейси за маршрутом "Київ-Торонто" у літній період (понеділок, середа, субота) та 2 – у зимовий.