Из Украины в Россию пытались незаконно вывезти антиквариат: фото
В субботу, 7 июля, пограничники Сумского отряда помешали вывозу из Украины в Российскую Федерацию старинных книг и швейной машинки, изготовленной в начале ХХ века.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
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"Так в пункте пропуска "Катериновка", осматривая автомобиль "Nissan" российской регистрации, в багажном отделении авто пограничники обнаружили две старинные книги: "Первоначальные старцы Гефсиманского скита" и "Обличение на книгу Фаррара, именуемую "Жизнь Иисуса Христа" 1881 и 1899 годов издания", – говорится в сообщении.
Пограничники обнаружили две старинные книги
Однако при осуществлении мер контроля в пункте пропуска "Рыжевка" пограничники этого же отряда нашли в салоне автомобиля ВАЗ швейную машину "Singer" 1909 года изготовления. Со старинным предметом наш соотечественник направлялся также на выезд в РФ.
Из Украины в Россию пытались незаконно вывезти антиквариат
"Сейчас все обнаруженные предметы, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты работниками фискальной службы. Относительно водителей составлены административные материалы", – отметили пограничники.