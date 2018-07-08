Из Украины в Россию пытались незаконно вывезти антиквариат: фото

В субботу, 7 июля, пограничники Сумского отряда помешали вывозу из Украины в Российскую Федерацию старинных книг и швейной машинки, изготовленной в начале ХХ века.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"Так в пункте пропуска "Катериновка", осматривая автомобиль "Nissan" российской регистрации, в багажном отделении авто пограничники обнаружили две старинные книги: "Первоначальные старцы Гефсиманского скита" и "Обличение на книгу Фаррара, именуемую "Жизнь Иисуса Христа" 1881 и 1899 годов издания", – говорится в сообщении.

Пограничники обнаружили две старинные книги

Однако при осуществлении мер контроля в пункте пропуска "Рыжевка" пограничники этого же отряда нашли в салоне автомобиля ВАЗ швейную машину "Singer" 1909 года изготовления. Со старинным предметом наш соотечественник направлялся также на выезд в РФ.

Из Украины в Россию пытались незаконно вывезти антиквариат

"Сейчас все обнаруженные предметы, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты работниками фискальной службы. Относительно водителей составлены административные материалы", – отметили пограничники.