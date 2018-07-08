З України в Росію намагалися незаконно вивезти антикваріат: фото

В суботу, 7 липня, прикордонники Сумського загону перешкодили вивезенню з України в Російську Федерацію старовинних книг та швейної машинки, виготовленої на початку ХХ століття.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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"Так в пункті пропуску "Катеринівка" оглядаючи автомобіль "Nissan" російської реєстрації, у багажному відділенні авто прикордонники виявили дві старовинні книги: "Первоначальные старцы Гефсиманскаго скита" та "Обличеніе на книгу Фаррара, именуемую "Жизнь Іисуса Христа" 1881 й 1899 років видання", – йдеться у повідомлені.



Прикордонники виявили дві старовинні книги

Однак під час здійснення заходів контролю в пункті пропуску "Рижівка" прикордонники цього ж загону знайшли у салоні автомобіля ВАЗ швейну машину "Singer" 1909 року виготовлення. Із старовинним предметом наш співвітчизник прямував також на виїзд до РФ.



З України в Росію намагалися незаконно вивезти антикваріат

"Наразі усі виявлені предмети, які, імовірно, становлять історичну та культурну цінність, вилучені працівниками фіскальної служби. Стосовно водіїв складені адміністративні матеріали", – зазначили прикордонники.