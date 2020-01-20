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      "Из-за ботов и рекламы": у Зеленского объяснили, почему выключили комментирование соцсетей

      76 Читати новину українською
      У президента объяснили, что получали огромное количество спама в комментариях / president.gov.ua

      У Зеленского объяснили, почему больше нельзя прокомментировать сообщения Офиса президента в ютубе и инстаграме. Говорят, что возможность закрыли 20 января из-за атаки ботов и рекламы.

      В то же время у президента напомнили, что комментарии еще можно оставлять на официальной странице Офиса президента в фейсбуке. Об этом заявили в Офисе президента, сообщает "Радио Свобода".

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      В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Иnstagram и YouTube,
      – сообщили у президента.

      зеленський офіс президента ютуб
      Под видео президента в ютубе больше нельзя оставить комментарии / Скриншот из ютуба

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      Как варить рис: рецепт правильного приготовления
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      69626
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Офіс Президента
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