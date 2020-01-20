"Из-за ботов и рекламы": у Зеленского объяснили, почему выключили комментирование соцсетей

У Зеленского объяснили, почему больше нельзя прокомментировать сообщения Офиса президента в ютубе и инстаграме. Говорят, что возможность закрыли 20 января из-за атаки ботов и рекламы.

В то же время у президента напомнили, что комментарии еще можно оставлять на официальной странице Офиса президента в фейсбуке. Об этом заявили в Офисе президента, сообщает "Радио Свобода".

Читать больше: Зеленский назвал условие, при котором может уйти в отставку

В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Иnstagram и YouTube,

– сообщили у президента.



Под видео президента в ютубе больше нельзя оставить комментарии / Скриншот из ютуба

Интересно также: Почему в соцсетях так много ненависти и токсичности