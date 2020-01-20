"Через ботів і рекламу": у Зеленського пояснили, чому вимкнули коментування соцмереж
У Зеленського пояснили, чому більше не можна прокоментувати дописи Офісу президента у ютубі та інстаграмі. Кажуть, що можливість закрили 20 січня через атаки ботів і рекламу.
Водночас у президента нагадали, що коментарі ще можна залишати на офіційній сторінці Офісу президента у фейсбуці. Про це заявили у Офісі президента, повідомляє "Радіо Свобода".
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У зв’язку з численними атаками ботів і розміщенням великої кількості рекламних повідомлень і комерційної інформації в коментарях під постами Офісу президента в деяких соціальних мережах було вирішено закрити коментарі в Іnstagram і YouTube,
– повідомили у президента.
Під відео президента у ютубі більше не можна залишити коментарі / Скріншот з ютуб
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