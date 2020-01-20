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      "Через ботів і рекламу": у Зеленського пояснили, чому вимкнули коментування соцмереж

      558 Читать новость на русском
      У президента пояснили, що отримували величезну кількість спаму в коментарях / president.gov.ua

      У Зеленського пояснили, чому більше не можна прокоментувати дописи Офісу президента у ютубі та інстаграмі. Кажуть, що можливість закрили 20 січня через атаки ботів і рекламу.

      Водночас у президента нагадали, що коментарі ще можна залишати на офіційній сторінці Офісу президента у фейсбуці. Про це заявили у Офісі президента, повідомляє "Радіо Свобода". 

      Читати більше: Зеленський назвав умову, за якої може піти у відставку

      У зв’язку з численними атаками ботів і розміщенням великої кількості рекламних повідомлень і комерційної інформації в коментарях під постами Офісу президента в деяких соціальних мережах було вирішено закрити коментарі в Іnstagram і YouTube,
      – повідомили у президента.

      зеленський офіс президента ютуб
      Під відео президента у ютубі більше не можна залишити коментарі / Скріншот з ютуб

      Цікаво також: Чому у соцмережах так багато ненависті та токсичності

       

      Зеленський назвав умову, за якої може піти у відставку
      сьогодні
      18305
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Офіс Президента
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